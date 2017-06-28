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В Киселевске из горящего дома спасли маму с ребенком

28 июня 2017 в 15:56

Ночью в Киселевске в пятиэтажке произошло возгорание в одной из квартир. К моменту прибытия пожара дым вырывался из окон на 2-м этаже дома.

Сотрудники МЧС эвакуировали из здания двухлетнюю девочку с мамой. На месте пожара работали 13 сотрудников МЧС с четырьмя единицами техники. Спустя восемь минут после поступления сигнала возгорание было полностью потушено.

Причиной произошедшего, как было установлено предварительно, стало неосторожное обращение с огнем.


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