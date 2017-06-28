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Кузбассовец убил поленом подростка, пытаясь остановить драку

28 июня 2017 в 16:18

Следствием установлено, что убийство произошло в разгар пьяного конфликта.

В январе этого года компания распивала спиртные напитки. В какой-то момент между приятелями произошла ссора - 17-летний юноша стал избивать одного из гостей. Обвиняемый попытался заступиться за товарища и ударил зачинщика поленом по голове. Сначала обидчик упал, но потом нанес ответный удар и ушел домой. Утром ему стало плохо, и через несколько дней молодой человек скончался в больнице.

Неудачно заступившегося за друга кузбассовца приговорили к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.


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