Кузбассовец убил поленом подростка, пытаясь остановить драку

Следствием установлено, что убийство произошло в разгар пьяного конфликта.

В январе этого года компания распивала спиртные напитки. В какой-то момент между приятелями произошла ссора - 17-летний юноша стал избивать одного из гостей. Обвиняемый попытался заступиться за товарища и ударил зачинщика поленом по голове. Сначала обидчик упал, но потом нанес ответный удар и ушел домой. Утром ему стало плохо, и через несколько дней молодой человек скончался в больнице.

Неудачно заступившегося за друга кузбассовца приговорили к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.