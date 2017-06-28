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В областной столице утонул молодой мужчина

28 июня 2017 в 16:19

Происшествие случилось вчера в Кировском районе города. 29-летний местный житель отдыхал на берегу притока реки Томь.

По предварительной информации, отдыхающий был пьян. Он пошел в воду и в какой-то момент начал тонуть. Неподалеку рыбачили подростки, которые и заметили, что мужчине необходима помощь.

Мальчики побежали к близлежащим домам в частном секторе, встретили патруль ГИБДД и рассказали о случившемся. Правоохранители отреагировали быстро, однако спасти утонувшего мужчину не удалось.

Фото: Вконтакте


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