Киселевчанин, угрожая ножом, вымогал у школьниц алкоголь

Во дворе жилого дома по улице Гагарина 38-летний мужчина подошел к двум 15-летним девочкам и потребовал приобрести для него выпивку на собственные деньги.

Когда злоумышленник достал нож, подростки бросились убегать. По дороге одна из них успела сообщить о произошедшем полицейскому, и кузбассовца задержали по горячим следам в соседнем дворе.

Свой поступок мужчина объяснил тем, что очень хотел выпить, а денег на покупку алкоголя у него не оказалось.