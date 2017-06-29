Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Киселевчанин, угрожая ножом, вымогал у школьниц...

Киселевчанин, угрожая ножом, вымогал у школьниц алкоголь

29 июня 2017 в 10:42

Во дворе жилого дома по улице Гагарина 38-летний мужчина подошел к двум 15-летним девочкам и потребовал приобрести для него выпивку на собственные деньги.

Когда злоумышленник достал нож, подростки бросились убегать. По дороге одна из них успела сообщить о произошедшем полицейскому, и кузбассовца задержали по горячим следам в соседнем дворе.

Свой поступок мужчина объяснил тем, что очень хотел выпить, а денег на покупку алкоголя у него не оказалось.


Читайте также

Content
В Кемерове 19-летний сторож СТО угнал автомобиль
Content pojar8
В Киселевске из горящего дома спасли маму с ребенком
Content
Кузбассовец убил поленом подростка, пытаясь остановить драку
Content thumb 20140620022527192
В областной столице утонул молодой мужчина

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?