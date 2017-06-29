Стало известно, на сколько подорожает проезд в Новокузнецке

Несмотря на призыв администрации южной столицы Кузбасса, частные перевозчики увеличат стоимость проезда в общественном транспорте.

Сегодня состоялось совещание с участием представителей транспортных компаний города. По итогам встречи водители транспортных средств согласились немного сдвинуть дату повышения стоимости проезда – с 10 на 15 июля. При этом тарифы остались неизменными.

Так, с 15 июля проезд в маршрутке будет стоить 25 рублей за наличный расчет и 22 рубля при оплате с помощью транспортной карты. Вопрос о повышении цена на проезд в муниципальном транспорте пока не решался.