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Кузбассовец стал жертвой вымогателей: преступники угрожали его семье

29 июня 2017 в 15:55

За «безопасность» родственников мужчина отдал 80 тыс. рублей.

Злоумышленники требовали от потерпевшего 580 тысяч рублей. Выплатив первую часть, он обратился в правоохранительные органы, и следующая встреча проходила уже под контролем полицейских.

На месте оперативники задержали четырех подозреваемых. Главарем банды оказался 42-летний ранее судимый житель Новокузнецка. До суда задержанный будет находиться под арестом. Кроме него, фигурантами уголовного дела стали трое его друзей в возрасте от 26 до 42 лет.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Преступникам грозит до 7 лет лишения свободы.


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