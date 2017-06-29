Кузбассовец стал жертвой вымогателей: преступники угрожали его семье

За «безопасность» родственников мужчина отдал 80 тыс. рублей.

Злоумышленники требовали от потерпевшего 580 тысяч рублей. Выплатив первую часть, он обратился в правоохранительные органы, и следующая встреча проходила уже под контролем полицейских.

На месте оперативники задержали четырех подозреваемых. Главарем банды оказался 42-летний ранее судимый житель Новокузнецка. До суда задержанный будет находиться под арестом. Кроме него, фигурантами уголовного дела стали трое его друзей в возрасте от 26 до 42 лет.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Преступникам грозит до 7 лет лишения свободы.