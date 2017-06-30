В Кузбассе в ДТП погиб ещё один мотоциклист

Смертельная авария произошла в Прокопьевске на улице Гончарова 29 июня.

33-летний водитель мотоцикла Kawasaki выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Lifan Solano, за рулем которого находился пенсионер. От травм, полученных в результате столкновения, мотоциклист скончался.

В настоящее время по факту ДТП ведется проверка. Напомним, что в связи с участившимися случаями аварий с участием мотоциклов, в области проводится рейд «Мототехника».