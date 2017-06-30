В Таштагольском районе утонул подвыпивший мужчина

Несчастный случай произошел вчера, 29 июня, на озере Бам в поселке Темиртау.

38-летний мужчина отдыхал у воды вместе с приятелями. Компания распивала спиртные напитки. В какой-то момент таштаголец решил искупаться и через несколько минут пропал из виду. Приятели сразу вызвали спасателей, однако спасти мужчину не успели. Тело погибшего из воды подняли водолазы.

МЧС еще раз предупреждает кузбассовцев об опасности купания в необорудованных для отдыха местах и настоятельно просит избегать «водных процедур» в состоянии алкогольного опьянения.