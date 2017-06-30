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Кемеровчан приглашают на фестиваль водных фонариков

30 июня 2017 в 11:54

На Красном озере в Кемерове состоится фестиваль водных фонариков. Запуская фонарик на озеро можно будет загадать любое желание. Мероприятие состоится 30 июня и 1 июля.

Как сообщают организаторы, для гостей будет приготовлена живая музыка – скрипка и саксофон, вокал, а также фаер-шоу. На берегу можно будет приобрести фонарики, на которых можно написать желание, и пустить их по воде.

Открытие фестиваля запланировано на 20.00. Подробная информация в группе мероприятия.

Фото: Вконтакте


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