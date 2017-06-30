Кузбассовца оштрафовали за шпионскую ручку

Устройство с фото- и видеофиксатором, замаскированное под обычную пишущую ручку, мужчина заказал в интернете. На шпионскую ручку, которую покупатель даже не увидел, он потратил 356 рублей.

Заказ 39-летний мужчина сделал в январе 2015 года. Посылка до адресата не дошла: в Новосибирске сотрудники таможенного контроля ее изъяли. Было возбуждено уголовное дело.

В итоге суд признал мужчину виновным. Теперь он должен оплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.