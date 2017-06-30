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Кузбассовца оштрафовали за шпионскую ручку

30 июня 2017 в 12:22

Устройство с фото- и видеофиксатором, замаскированное под обычную пишущую ручку, мужчина заказал в интернете. На шпионскую ручку, которую покупатель даже не увидел, он потратил 356 рублей.

Заказ 39-летний мужчина сделал в январе 2015 года. Посылка до адресата не дошла: в Новосибирске сотрудники таможенного контроля ее изъяли. Было возбуждено уголовное дело.

В итоге суд признал мужчину виновным. Теперь он должен оплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. 


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