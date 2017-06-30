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В Кузбассе заключенный сбежал из колонии на казённом авто

30 июня 2017 в 13:22

В апреле этого года отбывающий наказание в Мариинской воспитательной колонии мужчина попытался сбежать, угнав «Волгу», принадлежащую ГУФСИН по Кемеровской области.

Для задержания беглеца сотрудники ГИБДД и уголовного розыска начали осматривать территорию села Листвянка, где живут родственники заключённого, и на одной из улиц обнаружили угнанный автомобиль. Сбежавшего удалось оперативно задержать.

В настоящее время к неотбытой части наказания суд добавил заключенному еще 2 года лишения свободы. В общей сложности неудачливому беглецу придется провести за решеткой 2 года и 2 месяца.


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