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В Белове гулявшая с ребёнком пьяная мать уснула прямо на дороге

30 июня 2017 в 14:03

Жительница посёлка Чертинский пошла за алкоголем вместе с полуторагодовалым сыном. По дороге она споткнулась, упала и уснула.

В полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что рядом с её домом ребенок плачет и безуспешно пытается разбудить пьяную мать. В итоге женщину доставили в отделение, за неисполнение родительских обязанностей ей назначен штраф в размере 500 рублей. Ребёнок помещен в детскую больницу.

Нерадивая мать объяснила свое поведение тем, что несколько дней отмечала день рождения мужа.


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