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В Кемерове задержали «кладбищенского вора»

30 июня 2017 в 15:03

Местный житель крал деньги у посетителей мест захоронений.

О преступнике правоохранителям сообщила пострадавшая кемеровчанка. Она рассказала, что, находясь на кладбище, оставила без присмотра сумку, в которой был мобильный телефон и денежные средства в сумме 1 тыс. руб. Пока женщина прибиралась на могиле родственника, ручную кладь кто-то украл.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали 27-летнего ранее неоднократно судимого подозреваемого. Выяснилось, что мужчина причастен еще как минимум к двум подобным преступлениям. Общий ущерб, причинённый  посетителям городского кладбища, составил около 50 тыс.  руб. 

Вырученные преступным путем деньги местный житель тратил на алкоголь и личные нужды. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.


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