В Кемерове задержали «кладбищенского вора»

Местный житель крал деньги у посетителей мест захоронений.

О преступнике правоохранителям сообщила пострадавшая кемеровчанка. Она рассказала, что, находясь на кладбище, оставила без присмотра сумку, в которой был мобильный телефон и денежные средства в сумме 1 тыс. руб. Пока женщина прибиралась на могиле родственника, ручную кладь кто-то украл.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали 27-летнего ранее неоднократно судимого подозреваемого. Выяснилось, что мужчина причастен еще как минимум к двум подобным преступлениям. Общий ущерб, причинённый посетителям городского кладбища, составил около 50 тыс. руб.

Вырученные преступным путем деньги местный житель тратил на алкоголь и личные нужды. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.