Ночью в Кемерове произошла серьезная авария с участием мотоциклиста

Серьезная авария, в которой пострадал мотоциклист, случилась сегодня ночью в областной столице на ФПК. По словам свидетелей аварии, компания молодых людей на легковушке разворачивалась на «зебре». Совершая маневр, водитель не пропустил мотоциклиста (легковушка ехала по второй полосе, мотоцикл – по третьей).

В результате столкновения водителя мотоцикла, по словам свидетелей, отбросило метров на 5. Медики госпитализировали пострадавшего, отметив, что он находится в крайне тяжелом состоянии.

Как рассказывают горожане, парни в легковушке были пьяны. Однако и сам мотоциклист не заботился о своей безопасности: на нем не было шлема, у мотоцикла не горел свет, транспортное средство было без номеров.

Фото: Вконтакте