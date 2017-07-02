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Появилась официальная информация о ДТП с мотоциклом на ФПК в Кемерове

02 июля 2017 в 18:52

Как мы сообщали ранее, в Кемерове в ночь на 1 июля произошло серьезное ДТП с участием мотоциклиста. В ГИБДД рассказали подробности аварии.

По предварительным данным, автоледи за рулем Toyota Starlet не перестроилась в крайнюю левую полосу при развороте, тем самым создав помеху движению мотоциклу Racer, ехавшему в крайней левой полосе. Мотоциклист въехал в иномарку.

Напомним, в результате аварии водитель мотоцикла получил тяжелые травмы и был госпитализирован.


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