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В Прокопьевске иномарка влетела в фонарный столб, погиб пассажир

02 июля 2017 в 19:03

Смертельное ДТП случилось вчера поздним вечером в Прокопьевске.

По предварительным данным, автомобилист за рулем Daewoo Nexia при неблагоприятных погодных условиях выбрал небезопасную скорость. В результате водитель потерял управление автомобилем. Иномарка вылетела с проезжей части и столкнулась с фонарным столбом.

От травм, полученных при столкновении, погиб пассажир авто. Двое других пассажиров и сам водитель были травмированы и госпитализированы.


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