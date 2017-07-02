В Прокопьевске иномарка влетела в фонарный столб, погиб пассажир

Смертельное ДТП случилось вчера поздним вечером в Прокопьевске.

По предварительным данным, автомобилист за рулем Daewoo Nexia при неблагоприятных погодных условиях выбрал небезопасную скорость. В результате водитель потерял управление автомобилем. Иномарка вылетела с проезжей части и столкнулась с фонарным столбом.

От травм, полученных при столкновении, погиб пассажир авто. Двое других пассажиров и сам водитель были травмированы и госпитализированы.