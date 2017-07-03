Пенсионер из Кемерова «задолжал» пенсионному фонду 3 млн рублей

Бывшему горняку придется более 50 лет отдавать половину своей пенсии.

За 30 лет работы в шахте он заработал профессиональное заболевание и инвалидность, и, уже будучи пенсионером, в судебном порядке получил компенсацию в размере 3 млн рублей. Пенсионер сразу же потратил деньги на помощь детям, поездку в Крым и дорогостоящие лекарства.

Однако Пенсионный фонд обжаловал решение суда, и в связи с тем, что процессуальные сроки для подачи первоначального иска истекли, суд удовлетворил жалобу фонда. Теперь из пенсии кузбассовца ежемесячно вычитают часть долга. По расчетам самого пенсионера, для того, чтобы рассчитаться полностью, ему потребуется более 50 лет.

В Пенсионном фонде отметили, что предупреждали истца о намерении обжаловать решение суда и советовали не тратить перечисленную сумму до окончательного вердикта по делу.