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В Новокузнецке на свалке найдены тела двух младенцев

03 июля 2017 в 14:19

В южной столице Кузбасса при сортировке отходов на мусорном полигоне были найдены тела младенцев. Сначала был обнаружен один труп, а через несколько дней – второй.

Согласно результатам экспертизы, дети не являлись родственниками. Сейчас правоохранители ищут матерей, которые могли избавиться от детей. Для этого в разных районах города они проводят проверки в неблагополучных семьях, опрашивают жителей о женщинах, недавно родивших, но не появлявшихся нигде с ребенком.

Также устанавливаются остальные обстоятельства происшествия.


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