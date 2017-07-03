Новокузнечанин украл у бывшей жены миллион и уехал на заработки

За кражу, совершенную летом 2014 года, суд приговорил вора к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Дело в том, что в общей собственности пары находилась квартира, которую они решили продать. Деньги в сумме 1,2 млн рублей покупатели перечислили на счет осужденного, но тот решил не делить доход с экс-супругой. Мужчина спешно переехал в Москву и использовал средства в качестве стартапа для обоснования в столице: аренду жилья и личные нужды.

Сотрудники полиции задержали новокузнечанина весной 2016 года. В настоящее время он осужден по статье 158 УК РФ (Кража).