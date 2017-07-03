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Синоптики рассказали, каким будет июль в Кузбассе

03 июля 2017 в 15:19

По словам специалистов регионального Гидрометцентра, середина лета в области ожидается в пределах нормы,  а значит, порадует хорошей погодой. Также ожидаются небольшие, характерные для этого времени года осадки.

Июль ничем не удивит, – рассказали метеорологи. - Сначала будет тепло, потом немного похолодает. Впрочем, к середине месяца столбик термометра вновь вырастет. Также на всей территории Кузбасса ожидаются небольшие дожди и грозы. 

В первой декаде ночные температуры пойдут на снижение: +8… +12°C; станет холоднее и днем: +14…+25°C. Во второй декаде ожидается повышение до +33°C, а в третьей до +35°C.

Среднемесячная температура будет в пределах +16...+22°C.


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