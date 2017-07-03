В Кузбассе запускают в оборот электронные больничные

С 1 июля на территории России открылась возможность выдачи электронных больничных листов. Не стала исключением и Кемеровская область.

Теперь для оформления электронного листка нетрудоспособности достаточно выразить своё письменное согласие. При этом бумажная версия больничного пока не упраздняется.

Как сообщили в Кузбасском региональном отделении Фонда социального страхования, использование электронного больничного листка будет удобным как для пациентов, так и для сотрудников медицинского учреждения. Пациентам не нужно будет ходить по кабинетам, а работникам медучреждений распечатывать больничные листы. Благодаря новой технологии, сводится к минимуму вероятность подделки, а работодатели сэкономят место для хранения документов. Кроме того, исключается и вероятность потери или повреждения документа.

Пока в проекте принимают участие 11 больниц области. Но ожидается, что к концу года к единой информационной системе подключатся и остальные медучреждения.