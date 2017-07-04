Аман Тулеев улетел спецрейсом МЧС на реабилитацию в Москву

Как сообщил "Интерфакс", перевод губернатора в столичную клинику был совершен по предложению главы министерства здравоохранения Вероники Скворцовой. Тулеев был доставлен к трапу самолета МЧС на носилках.

В пресс-службе администрации пояснили, что в медучреждении, где теперь будет проходить реабилитация губернатора, имеется полный набор возможностей интенсивного режима восстановительной терапии. При этом весь запланированный кузбасскими врачами объём мероприятий был выполнен по графику. По словам медиков, Аман Тулеев показал себя дисциплинированным пациентом, выполнял все предписания и в полном объеме прошел намеченные процедуры.

Стоит отметить, что Тулеев покинул столицу региона за четыре дня до официального окончания его календарного отпуска.

Фото: kuzbass-today.ru