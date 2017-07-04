Новокузнечанин погиб, повиснув на металлическом штыре забора

Несчастный случай произошел 30 июня на территории лицея №34 по улице Циолковского.

Находясь в состоянии наркотического опьянения, 29-летний кузбассовец решил срезать путь и перелезть через металлическое ограждение учебного заведения. Не рассчитав силы, он сорвался и повис на заборе. Металлический штырь проткнул мужчине грудную клетку, от полученной травмы новокузнечанин скончался.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.