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Житель Топок во время застолья зарубил возлюбленную топором

04 июля 2017 в 10:21

В декабре прошлого года пара распивала спиртные напитки. В какой-то момент между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора.

31-летний кузбассовец достал нож и несколько раз ударил им сожительницу. После этого он взял в руки топор и металлическую шумовку и продолжил наносить удары уже ими. От криков женщины проснулась сестра обвиняемого, она и вызвала полицейских и скорую помощь.

Прибывшие медики констатировали смерть потерпевшей. Позже эксперты насчитали на теле убитой порядка 72 резано-рубленых ран.

В настоящее время в отношении кузбассовца возбуждено уголовное дело по п «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство с особой жестокостью). Задержанный вину признал, однако пояснил, что не помнит, как избивал сожительницу.


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