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В Кемерове горел многоквартирный дом: эвакуировано 11 жильцов

04 июля 2017 в 11:33

По словам очевидцев, пожар произошел ночью в жилом доме №153 по улице Гагарина.

На месте работали 24 спасателя и 7 единиц техники.

Как рассказали в МЧС, на момент прибытия первого подразделения из подъезда шёл чёрный дым. По лестничным маршам были эвакуированы 11 человек. В результате возгорания в доме обгорело 20 приборов учёта и электрический кабель. Пожар задел и одну из квартир, здесь обгорел пол на площади 0,5 квадратных метра.

Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.


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