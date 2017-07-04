Житель Мысков чуть не зарезал соседа из-за шумного ремонта

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Причиной конфликта соседей стали ремонтные работы. Обвиняемый пришел к потерпевшему, чтобы высказать претензии по поводу шума, однако тот оставил жалобу без внимания и продолжил ремонт. Тогда злоумышленник вернулся с ножом и воткнул его в живот соседа. Пострадавший был доставлен в больницу, медики диагностировали у него повреждение печени.

В ближайшее время кузбассовец предстанет перед судом.