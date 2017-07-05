В Кузбассе осудят сожителей-рабовладельцев

37-летний уроженец республики Азербайджан и его 33-летняя сожительница оказывали услуги по проведению ремонтно-строительных работ на территории Мариинского района.

С осени 2014 года двое работников стали жить у них, а когда сообщили, что прекращают сотрудничество и переезжают в Мариинск, разъяренный «хозяин» избил обоих лопатой, забрал документы и заставил работать бесплатно.

Всё это время мужчина и женщина жили в нечеловеческих условиях. Для пропитания потерпевшим выдавалась одна булка хлеба на день и одна пачка макарон на неделю. Они не были обеспечены одеждой - в зимнее время года ходили в летней обуви и без верхней одежды. При выполнении работ обвиняемые обязательно следили за ними, при любой провинности или непослушании избивали их, закрывали в погреб.

Трижды женщина предпринимала попытки к бегству, однако каждый раз её возвращали обратно. В октябре 2015 года паре удалось сбежать вместе, но спустя некоторое время «рабовладельцы» вновь их отыскали. На этот раз потерпевших в качестве наказания вывезли в лес и заставили копать могилы. В июне прошлого года потерпевшая снова сбежала. На этот раз она сразу обратилась в правоохранительные органы, и в ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны.

В настоящее время в отношении сожителей возбуждено уголовное дело по обвинению в использовании рабского труда, похищении человека и истязаниях. Обвиняемые признаны вменяемыми и в скором времени предстанут перед судом

Уголовное дело передано в суд.