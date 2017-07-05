Кузбасский чиновник подал в отставку после резонансной драки с соседями

Как ранее писали корреспонденты «С тобой», драка между семьей Сергея Карпунькина, возглавлявшим департамент промышленности, и его соседями произошла в садовом товариществе «Рябинка» 25 июня.

28 июня Карпунькин был отстранён от исполнения обязанностей на время служебной проверки обстоятельств бытового конфликта. А на днях он уволился с должности начальника департамента промышленности по собственному желанию.

В настоящее время в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Расследование продолжается. Также организована доследственная проверка по факту бездействия полиции.

Напомним, что конфликт, переросший в потасовку, начался из-за шума. По словам пострадавших, в тот день у Карпунькина были гости, а когда соседи попросили участников вечеринки быть потише, супруга хозяина набросилась на них с кулаками. Позже к избиению присоединился и сам Карпунькин. В результате четыре человека, в том числе женщины и пенсионер, получили травмы различной степени тяжести.