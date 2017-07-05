Водитель автобуса из Белова ответит в суде за смерть сбитой им пенсионерки

Смертельное ДТП произошло в феврале этого года на улице Юбилейной.

59-летний водитель НефАЗа сбил 80-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина переходила дорогу, не глядя по сторонам. Двигаясь по проезжей части в условиях гололёда, водитель рейсового автобуса не предоставил преимущественное право движения пешеходу и заблаговременно не предпринял попытки остановить транспортное средство, чтобы избежать наезда. От удара пострадавшую отбросило на проезжую часть.

Виновный сам вызвал скорую помощь. Медики госпитализировали пенсионерку в бессознательном состоянии, у неё диагностировали черепно-мозговую травму с переломами костей черепа и ушибом головного мозга. В итоге через несколько часов пострадавшая скончалась, не приходя в сознание.

В отношении водителя возбудили уголовное дело, в настоящее время материалы дела переданы в суд.