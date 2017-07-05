Кемеровчанка воткнула нож в спящего мужа из-за подозрительных звонков

Ближайшие два года ревнивая жена проведет в тюрьме.

Инцидент произошел весной этого года. Супруги вместе отмечали праздник, и во время застолья у мужчины постоянно звонил телефон. Потерпевший отклонял вызовы, и его жене это показалось подозрительным. Когда муж уснул, она ответила на звонок и услышала незнакомый женский голос.

В приступе гнева 30-летняя обвиняемая схватила нож и нанесла 48-летнему супругу три удара в область живота.

Суд признал кемеровчанку виновной по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".