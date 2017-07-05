Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Кемеровчанка воткнула нож в спящего мужа из-за ...

Кемеровчанка воткнула нож в спящего мужа из-за подозрительных звонков

05 июля 2017 в 15:25

Ближайшие два года ревнивая жена проведет в тюрьме.

Инцидент произошел весной этого года. Супруги вместе отмечали праздник, и во время застолья у мужчины постоянно звонил телефон. Потерпевший отклонял вызовы, и его жене это показалось подозрительным. Когда муж уснул, она ответила на звонок и услышала незнакомый женский голос.

В приступе гнева 30-летняя обвиняемая схватила нож и нанесла 48-летнему супругу три удара в область живота.

Суд признал кемеровчанку виновной по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".


Читайте также

Content 99
В Кузбассе осудят сожителей-рабовладельцев
Content
Кузбасский чиновник подал в отставку после резонансной драки с соседями
Content 1
Водитель автобуса из Белова ответит в суде за смерть сбитой им пенсионерки
Content 2
В Киселёвске произошло тройное ДТП: есть пострадавшие

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?