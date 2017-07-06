На выезде из Кемерова столкнулись КамАЗ и Daewoo Matiz

Серьёзное ДТП произошло утром 6 июля на выезде из областной столицы в сторону Кедровки.

По предварительным данным, 62-летний водитель Daewoo Matiz, совершая обгон, не убедился в безопасности манёвра. В результате автомобиль столкнулся с КамАЗом, за рулём которого был 49-летний мужчина.

Очевидцы аварии поделились фотографиями в соцсетях. По словам свидетелей, КамАЗ фактически раздавил легковушку. Судя по фото, автомобиль получил значительные повреждения и не подлежит восстановлению. Предварительно известно, что водитель грузовика не пострадал.

Как пояснили в кузбаской службе спасения, при столкновении удар пришёлся на пассажирское сиденье малолитражки, водитель сам смог выйти из авто, при этом пассажиро в салоне не было.

В настоящее время на месте происшествия образовалась пробка. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.