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Супруга экс-чиновника Карпунькина подала встречное заявление на соседей

06 июля 2017 в 12:00

Женщина утверждает, что истинной пострадавшей является она, а не избитые соседи по даче.

Напомним, что о конфликте в садовом товариществе «Рябинка» стало известно 28 июня. В результате драки между семьей Сергея Карпунькина, возглавлявшим департамент промышленности, и его соседями четыре человека, в том числе женщины и пенсионер, получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время возбуждено два дела по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». А 5 июня должно было пройти слушание по административному делу, однако чета Карпунькиных в суд не явилась. Стало известно, что бывший чиновник сменил адвоката, которому теперь нужно ознакомиться с материалами дела. Кроме того, жена Сергея Карпунькина обратилась в полицию с заявлением, в котором утверждает, что на самом деле это ее избили соседи. Стоит отметить, что сам экс-чиновник от дачи показаний отказался.

Как ранее писали корреспонденты «С тобой», 28 июня после обнародования инцидента Сергей Карпунькин был отстранён от исполнения обязанностей, а позже уволился с должности начальника департамента промышленности по собственному желанию.


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