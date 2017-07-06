Жители Тайги вновь страдают от некачественной воды

Из-за высокого содержания марганца в городе организован подвоз питьевой воды.

Как пояснили в единой дежурно-диспетчерской службе города, в настоящее время в Тайге действует режим повышенной готовности. Для нужд местных жителей на 13 улицах города установлены стационарные емкости с водой, которую необходимо кипятить перед употреблением.

Это связано с тем, что в водопроводной воде эксперты в очередной раз обнаружили повышенное содержание марганца.

Как ранее писали корреспонденты «С тобой», по факту подачи в Тайге опасной воды с высоким содержанием марганца было возбуждено уголовное дело. В связи с этим от занимаемой должности отстранили главу Тайгинского района.