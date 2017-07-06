Видео кемеровского «апокалипсиса» впечатлило пользователей соцсетей

Вчера циклон, пришедший в Кузбасс из центральной части России, принес грозы, ливни и шквалистый ветер. А тучи над Кемеровом и вовсе напоминали картинку из нового апокалиптического фильма.

Многие кемеровчане спешили поделиться запечатленными пейзажами в соцсетях. Одна из записей надвигающихся серых облаков сразу стала популярной среди пользователей и к сегодняшнему дню набрала около 4 тысяч просмотров.

Сегодня в Кемерове продолжаются дожди, шквалистый ветер и к тому же сильно понизилась температура воздуха. Однако синоптики говорят, что уже завтра потеплеет до +22, +25 градусов: скандинавский циклон отступит в Красноярский край.

Фото: Вконтакте