В южной столице Кузбасса откроется пляж для инвалидов

Место для отдыха и купания людей с ограниченными возможностями оборудуют в Новокузнецке на берегу реки Кондома в парке "Водный".

С помощью специального мостика инвалиды-колясочники смогут удобно и безопасно спускаться к воде. В настоящее время сотрудники поисково-спасательной службы МБУ "Защита населения и территории" начали установку пандуса и поручней. Конструкция имеет общую протяженность 12 метров и выполнена из прочных материалов.

Отмечается, что на сегодняшний день до открытия пляжа осталось совсем немного – нужно только закончить покрасочные работы и укрепить подъездные пути.