В Прокопьевске задержан грузчик-фантомас

Надев на голову женский чулок, неизвестный грабил местные магазины. Преступником оказался один из сотрудников торгового заведения.

Вычислить грабителя удалось благодаря камерам наблюдения. После того, как в полицию поступило заявление о пропаже из кассы 11 тысяч рублей, правоохранители отсмотрели записи. На видеосъемке было видно, как неизвестный с чулком на голове проник в магазин и забрал деньги. Примечательно, что в здании не было обнаружено следов взлома, а потому стражи порядка решили проверить сотрудников ограбленного заведения.

Оказалось, что к преступлению причастен грузчик. Мужчина открыл дверь своим ключом и похитил из кассы денежные средства. Выяснилось, что ранее кузбассовец уже совершал подобную кражу – скрыв лицо под женским чулком, он похитил из другого магазина около 140 тысяч рублей.

Теперь прокопчанину грозит до 2 лет лишения свободы.