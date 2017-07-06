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В Прокопьевске задержан грузчик-фантомас

06 июля 2017 в 15:39

Надев на голову женский чулок, неизвестный грабил местные магазины. Преступником оказался один из сотрудников торгового заведения.

Вычислить грабителя удалось благодаря камерам наблюдения. После того, как в полицию поступило заявление о пропаже из кассы 11 тысяч рублей, правоохранители отсмотрели записи. На видеосъемке было видно, как неизвестный с чулком на голове проник в магазин и забрал деньги. Примечательно, что в здании не было обнаружено следов взлома, а потому стражи порядка решили проверить сотрудников ограбленного заведения.

Оказалось, что к преступлению причастен грузчик. Мужчина открыл дверь своим ключом и похитил из кассы денежные средства. Выяснилось, что ранее кузбассовец уже совершал подобную кражу – скрыв лицо под женским чулком, он похитил из другого магазина около 140 тысяч рублей.

Теперь прокопчанину грозит до 2 лет лишения свободы.

 


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