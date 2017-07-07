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В Новокузнецке 1,5–годовалый ребёнок выпил жидкость для розжига

07 июля 2017 в 09:28

Малыш находится в больнице, его состояние медики оценивают как тяжелое.

Несчастный случай произошел 4 июля. Мать с подругами отправились за пивом, и пока выбирали товар, женщина отвлеклась от коляски с сыном. В какой-то момент ребенок стал кашлять и плакать, оказалось, что в руках мальчика находится бутылка с жидкостью для розжига, внешне очень похожая на обычную бутылку с питьевой водой.

В настоящее время пострадавший доставлен в отделение реанимации.


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