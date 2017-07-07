Жительница Ленинска-Кузнецкого убила мужа за обвинение в измене

Женщина устала от ревности супруга и ударила его ножом.

Преступление совершено в Международный женский день. Мужчина в очередной раз стал обвинять свою 65-летнюю супругу в неверности и в ходе ссоры разбил её телефон. Поведение мужа вывело женщину из равновесия, она схватила нож и вонзила его в живот ревнивца. Через некоторое время пострадавший скончался от полученных травм.

Свою вину обвиняемая не отрицала. В настоящее время уголовное дело по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) передано в суд.