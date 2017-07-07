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Житель областной столицы утонул в ванне

07 июля 2017 в 14:18

Трагедия произошла утром 6 июля в жилом доме по улице Сибиряков-Гвардейцев.

Погибшего 29-летнего внука обнаружила бабушка. Женщина зашла в ванную комнату и увидела, что её родственник лежит без признаков жизни. Молодой человек не дышал. Кемеровчанка сразу же вызвала медиков, однако было уже поздно. Врачи констатировали смерть горожанина.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, эксперты устанавливают причину смерти мужчины.


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