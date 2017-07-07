Интернет-ухажер изнасиловал девушку на первом свидании

Весной этого года 25-летняя потерпевшая познакомилась с обвиняемым в сети.

Через некоторое время новый знакомый пригласил девушку на встречу «в реале», однако вместо романического вечера устроил ей настоящую пытку. Угрожая ножом, он отвел жертву в безлюдное место, изнасиловал, а после этого скрылся с места преступления.

Потерпевшая сразу обратилась в правоохранительные органы, и полицейским удалось установить и задержать подозреваемого. Выяснилось, что в сети он регистрировался под вымышленными именами.

В ближайшее время кемеровчанин предстанет пред судом по обвинению в изнасиловании с угрозой убийством и совершении насильственных действий сексуального характера.