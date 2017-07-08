На шахте в Кемеровской области погиб молодой рабочий

Происшествие случилось на шахте Сибиргинская в пятницу, 7 июля. Здесь коллеги нашли погибшим молодого электрослесаря. Молодой работник должен был выполнять смазочные работы.

Предположительно, 22-летний рабочий угодил на ленту конвейера, поскользнувшись. Когда его обнаружили, он уже был мертв. На теле видны ссадины и кровоподтеки.

Точная причина смерти рабочего будет названа после экспертизы. Сейчас выясняются все обстоятельства гибели молодого человека на производстве, в том числе соблюдалась ли при работе техника безопасности.