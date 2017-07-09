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В южной столице Кузбасса на игре регби в тренера «Кубани» попала молния

09 июля 2017 в 20:30

ЧП произошло вчера на матче по регби в южной столице Кузбасса. Новокузнецкий «Металлург» принимал на своем поле «Кубань» из Краснодара. В то время, когда проходила игра, шел дождь, а также молния несколько раз ударяла в поле.

Во время перерыва на поле вышел Александр Алексеенко, главный тренер краснодарской «Кубани». Как рассказал сам пострадавший, разряд прошел через голову. Тренер был в кепке, что, возможно, уберегло его от более сильного удара.

К счастью, Александр жив, остался только след на макушке.


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