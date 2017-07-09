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В Киселевске девочка-подросток скончалась после велосипедной прогулки

09 июля 2017 в 20:44

Трагедия произошла в пятницу. 14-летняя школьница возвращалась домой после того, как покаталась на велосипеде. Уже в подъезде дома девочке стало нехорошо. Один из жильцов дома, заметивший ее плохое самочувствие, рассказал родителям. Они и позвонили в скорую.

Врачи скорой пытались реанимировать подростка, однако это не спасло девочку. Она скончалась.

Отмечается, что погибшая занималась легкой атлетикой и была здорова. Что стало причиной смерти школьницы, покажет экспертиза. СК РФ по Кемеровской области инициировал проверку по факту случившегося.


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