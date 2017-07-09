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В Кемерове при возгорании в многотажке эвакуированы 12 жильцов

09 июля 2017 в 20:58

Ночью в областной столице произошел пожар в 5-этажном жилом доме на ул.Гагарина.

Дым распространялся с цокольного этажа на этажи выше. Сотрудники МЧС помогли эвакуироваться из здания двенадцати жильцам. Еще семь человек вышли из дома самостоятельно еще до приезда пожарных. К медикам никто из эвакуированных не обращался.

Огонь был полностью ликвидирован в течение 17 минут после поступления сигнала о возгорании. Предположительно, пожар начался из-за нарушений техники безопасности при использовании бытовых приборов.


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