Ночью в Кузбассе сгорел дом с баней и постройками

Пожар произошёл ночью 10 июля в деревне Нижнеяшкино, Яшкинского района.

Сигнал в дежурную часть поступил в 4:56. Уже в 5:18 пожар удалось локализовать. На месте работали пять сотрудников МЧС.

На момент прибытия спасателей жилой дом, баня и веранда горели на всей площади. В результате обгорели обрешётка крыши, надворные постройки на общей площади 128 квадратных метров.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.