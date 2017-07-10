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Ночью в Кузбассе сгорел дом с баней и постройками

10 июля 2017 в 10:26

Пожар произошёл ночью 10 июля в деревне Нижнеяшкино, Яшкинского района.

Сигнал в дежурную часть поступил в 4:56. Уже в 5:18 пожар удалось локализовать. На месте работали пять сотрудников МЧС.

На момент прибытия спасателей жилой дом, баня и веранда горели на всей площади. В результате обгорели обрешётка крыши, надворные постройки на общей площади 128 квадратных метров.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

 


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