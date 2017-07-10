В Беловском районе школьник погиб под колесами грузовика

Смертельное ДТП произошло 9 июля на улице Фабричной в деревне Осиновка Беловского района.

Грузовик "МАН" двигался по дороге, неожиданно на проезжую часть выехал ребенок на ведосипеде. Водитель попытался резко затормозить, но наезда избежать не удалось.

10-летнего пострадавшего госпитализировали и поместили в реанимационное отделение, однако спасти ребенка не удалось – от полученных травм он скончался в больнице.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту трагедии.