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В Беловском районе школьник погиб под колесами грузовика

10 июля 2017 в 11:00

Смертельное ДТП произошло 9 июля на улице Фабричной в деревне Осиновка Беловского района.

Грузовик "МАН" двигался по дороге, неожиданно на проезжую часть выехал ребенок на ведосипеде. Водитель попытался резко затормозить, но наезда избежать не удалось.

10-летнего пострадавшего госпитализировали и поместили в реанимационное отделение, однако спасти ребенка не удалось – от полученных травм он скончался в больнице.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту трагедии.


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