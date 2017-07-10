В Новокузнецке стартовала «Неделя уличного искусства»

Начиная с 10 июля, в рамках фестиваля пройдут десятки культурных мероприятий, в большинстве своем посвященных неформальной молодежной культуре и творчеству.
Так, до 15 числа художники граффити со всей России и других стран нарисуют в южной столице Кузбасса несколько арт-объектов. Также в рамках фестиваля пройдут мастер-классы по брейк-дансу и тату. Любой желающий сможет поучаствовать в танцевальном чемпионате.
Завершит Неделю выступление артистов фаер-шоу.
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