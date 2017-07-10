Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› На Кузбасской трассе столкнулись две легковушки...

На Кузбасской трассе столкнулись две легковушки: пострадало 8 человек

10 июля 2017 в 12:57

ДТП произошло в ночь на 9 июля в Ижморском районе.  В результате лобового столкновения получили травмы оба водителя и шесть пассажиров. Все пострадавшие доставлены в больницу.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель LADA Priora. Он выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем Nissan Avenir.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».


Читайте также

Content 55cd6754e314f4.99739918
В Кемерове при возгорании в многотажке эвакуированы 12 жильцов
Content
Ночью в Кузбассе сгорел дом с баней и постройками
Content
В Беловском районе школьник погиб под колесами грузовика
Content 88
В Новокузнецке стартовала «Неделя уличного искусства»

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?