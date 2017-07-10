На Кузбасской трассе столкнулись две легковушки: пострадало 8 человек

ДТП произошло в ночь на 9 июля в Ижморском районе. В результате лобового столкновения получили травмы оба водителя и шесть пассажиров. Все пострадавшие доставлены в больницу.
По предварительным данным, виновником аварии стал водитель LADA Priora. Он выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем Nissan Avenir.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
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