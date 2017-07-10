В Кемерове пьяный водитель стал виновником массового ДТП

Авария с участием пяти автомобилей произошла 9 июля на улице Сибиряков-Гвардейцев. Виновником стал водитель Мitsubishi Lancer, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Двигаясь по улице Сибиряков-Гвардейцев в сторону Пионерского бульвара, он врезался в Hyundai Accent (машина остановилась на красный сигнал светофора). Иномарку толкнуло на стоящую впереди Kia ED Ceed, та протаранила ВАЗ-2112, а он, в свою очередь, врезался в Volkswagen Jetta.

Известно, что в результате аварии пострадал только пассажир Hyundai Accent.