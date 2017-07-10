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Новокузнечанин убил и расчленил подругу по литкружку

10 июля 2017 в 14:25

Предварительно установлено, что вечером 5 июля Алеся Симахина пришла в гости к знакомому по литературному кружку вместе с компанией приятелей.

После того, как все разошлись, девушка осталась. Вместе с обвиняемым они распивали спиртные напитки. В какой-то момент мужчина взял молоток и нанес жертве несколько смертельных ударов, а затем расчленил тело. Однако скрыть следы преступления кузбассовец не успел. Прибывшие на место полицейские обнаружили предполагаемого убийцу и тело девушки в квартире обвиняемого.

В настоящее время задержанный находится в СИЗО, ему избрана мера пресечения виде заключения под стражу. Расследование по делу об убийстве Алеси Симахиной продолжается.


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