Новокузнечанин убил и расчленил подругу по литкружку

Предварительно установлено, что вечером 5 июля Алеся Симахина пришла в гости к знакомому по литературному кружку вместе с компанией приятелей.

После того, как все разошлись, девушка осталась. Вместе с обвиняемым они распивали спиртные напитки. В какой-то момент мужчина взял молоток и нанес жертве несколько смертельных ударов, а затем расчленил тело. Однако скрыть следы преступления кузбассовец не успел. Прибывшие на место полицейские обнаружили предполагаемого убийцу и тело девушки в квартире обвиняемого.

В настоящее время задержанный находится в СИЗО, ему избрана мера пресечения виде заключения под стражу. Расследование по делу об убийстве Алеси Симахиной продолжается.